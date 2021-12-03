В Новосибирск после оттепели придет похолодание до -25 градусов

В Новосибирскую области после оттепели и метелей придет резкое похолодание. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Новосибирскую области после оттепели и метелей придет резкое похолодание. По прогнозам синоптиков, температура воздуха может опуститься вплоть до -25…-27 градусов.

— Первые холода придут в Новосибирскую область уже в среду, 8 декабря. Днем температура воздуха будет составлять -16 градусов, а днем опустится до -27. В четверг, 9 декабря днем будет -20 градусов, а ночью похолодает до -27. В пятницу, 10 декабря, в регионе ожидается снегопад, днем потеплеет до -5, но ночью столбик термометра вновь опустится до -18 градусов, — сообщает портал Gismeteo.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, самым холодным днем на следующей неделе станет среда. Местные синоптики обещают днем до -17 градусов, ночью — до -22.

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