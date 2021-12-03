Бюджет Новосибирска на 2022 год составит 60 миллиардов рублей

Собственные доходы города увеличились. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Бюджет Новосибирска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов принят в первом чтении на двенадцатой сессии Совета депутатов города Новосибирска. И сибирякам есть, чему порадоваться.

- Бюджет Новосибирска на 2022 год впервые за все годы превысил 60 млрд рублей. Еще 6-7 лет назад мы говорили о том, что хорошо было бы достичь планки в 50 млрд рублей. А сегодня мы уже говорим о 60 млрд рублей, – отметил мэр Анатолий Локоть. – Это консолидированный бюджет, он состоит из собственных доходов, а также трансфертов, безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, который направляется нам для реализации тех или иных национальных проектов, федеральных и областных программ. Собственные доходы составят половину бюджета – 30 млрд 375 млн рублей. По сравнению с прошлым годом они выросли на 2 млрд рублей, в основном, за счет увеличения налоговых доходов. Важно, что дефицит бюджета в 2022 году остается прежним – 800 млн рублей. С учетом увеличения общей суммы, относительный процентный показатель дефицита снизился. Это положительная тенденция, которая говорит об устойчивости финансовой системы.

Еще важный момент: впервые была сформирована специальная программа развития и благоустройства зон индивидуальной жилой застройки. Это – результат совместной работы городских властей и жителей Новосибирска.

И самое главное: бюджет Новосибирска из года в год сохраняет свою социальную направленность. Расходы на отрасли социальной сферы составят 40 млрд рублей, что составляет 66 % всех расходов бюджета города. Самый большой объем финансирования предусматривается на образование – 33,5 млрд рублей (54 % от расходной части бюджета Новосибирска).

Нужно отметить, что в 2022 году планируются значительные поступления из Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сумма в размере 1 млрд 256 млн рублей выделяется для ускорения реализации региональной адресной программы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилья до 2023 года.

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