В Новосибирске кроссовер сбил девушку. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 3 декабря, в Калининском районе Новосибирска водитель кроссовера сбил девушку. Очевидцы сняли последствия аварии на видео и опубликовали в соцсети.

— На Родниках женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась на пути кроссовера Honda CR-V. От удара пострадавшая упала на асфальт, где пролежала до прибытия скорой, — написали в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, на месте ДТП работали сотрудники реанимации.

Информация о происшествии и о состоянии пострадавшей уточняется.

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