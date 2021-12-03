В Новосибирске кроссовер сбил девушку. Фото: стоп-кадр.
В пятницу, 3 декабря, в Калининском районе Новосибирска водитель кроссовера сбил девушку. Очевидцы сняли последствия аварии на видео и опубликовали в соцсети.
— На Родниках женщина перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора и оказалась на пути кроссовера Honda CR-V. От удара пострадавшая упала на асфальт, где пролежала до прибытия скорой, — написали в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, на месте ДТП работали сотрудники реанимации.
Информация о происшествии и о состоянии пострадавшей уточняется.
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