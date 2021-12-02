В Новосибирске задержали владельца крупного сибирского ритейлера при передаче взятки следователю СК Томской области

В Новосибирске задержали владельца крупной сети супермаркетов Владислава Левчугова. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске задержали владельца крупной сети супермаркетов Владислава Левчугова. Его обвиняют в посредничестве при передаче взятки от коммерсанта руководителю первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления по Томской области Сергею Арефьеву.

— В производстве следователя возглавляемого Арефьевым отдела находилось уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Желая получить взятку за его прекращение, Арефьев подыскал посредника, который довел указанную информацию до учредителя юридического лица, — сообщили в СК РФ.

После того, как учредитель компании, с которого требовали взятку, обратился в органы, все переговоры проходили под контролем правоохранителей. И при передаче взятки, 2 декабря, Левчугова удалось задержать. Позже был задержан и Арефьев. Им планируется предъявить обвинения в зависимости от роли каждого в получении взятки и в посредничестве во взяточничестве. Следствие планирует ходатайствовать о заключении задержанных под стражу.

Сергея Арефьева подозревают в получении через посредника взятки в особо крупном размере по статье 290 УК РФ.

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