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Общество2 декабря 2021 14:39

В минздраве заявили о выходе Новосибирской области на плато по короновирусу

Заболеваемость держится на одном уровне почти две недели
Галина СИМОНОВА
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Новосибирская область вышла на плато по коронавирусу.

Новосибирская область вышла на плато по коронавирусу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирская область вышла на плато по коронавирусу. Уже почти две недели заболеваемость в регионе остается на одном уровне. Об этом сообщили в областном минздраве во время брифинга, 2 декабря.

— Сейчас мы уже можем сказать, что находимся на плато. Вторую неделю у нас нет роста заболеваемости, однако — резкой тенденции к снижению тоже нет, — пояснил замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова. — Но сделать так, чтобы заболеваемость в дальнейшем не возрастала — в наших с вами силах. Это зависит от соблюдения людьми необходимых ограничений и вакцинации.

По словам Елены Аксеновой, если люди будут соблюдать эти условия, то спада заболеваемости можно будет ждать уже к концу второй недели плато.

Напомним, в регионе сейчас продолжает действовать система QR-кодов. Они требуются для посещения кафе и ресторанов, а также на фуд-кортах. А с 1 декабря QR-коды нужно будет предъявлять для посещения выставок, залов в театрах, кинотеатрах, на концертных площадках, где соберется больше 100 человек. Те же правила действуют на спортивных мероприятиях, в фитнес-центрах и аттракционах в парках развлечений.

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