Под Новосибирском 17-летняя девочка попала в больницу, после того как в колледже ее пнули в живот

В Бердске 17-летняя девочка попала в больницу с разрывом кишечника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бердске 17-летняя девочка попала в больницу с разрывом кишечника. Она пояснила, что травму получила в колледже.

— Девочку доставили в больницу во вторник, 30 ноября с тупой травмой живота. Сама девочка пояснила, что ее в понедельник, 29 ноября, пнул в живот какой-то незнакомый человек в ее колледже, где она учится на втором курсе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас девочка находится в больнице, а в произошедшем разбираются правоохранители.

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