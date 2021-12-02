Под Новосибирском 17-летняя девочка попала в больницу, после того как в колледже ее пнули в живот

В Бердске 17-летняя девочка попала в больницу с разрывом кишечника.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Бердске 17-летняя девочка попала в больницу с разрывом кишечника. Она пояснила, что травму получила в колледже.
— Девочку доставили в больницу во вторник, 30 ноября с тупой травмой живота. Сама девочка пояснила, что ее в понедельник, 29 ноября, пнул в живот какой-то незнакомый человек в ее колледже, где она учится на втором курсе, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас девочка находится в больнице, а в произошедшем разбираются правоохранители.
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