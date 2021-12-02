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Общество2 декабря 2021 12:07

В Новосибирске цена проката на катке около оперного театра выросла до 156 рублей

Со своими коньками там можно будет покататься бесплатно
Галина СИМОНОВА
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Главный городской каток около оперного театра планируется открыть в середине декабря.

Главный городской каток около оперного театра планируется открыть в середине декабря.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный городской каток около оперного театра планируется открыть в середине декабря. Сейчас туда уже привезли теплые раздевалки и будку для проката коньков, а также ледяные блоки для ограждений.

— Прокат для взрослых посетителей составит 156 рублей в час. Для детей до 13 лет и пенсионеров — 83 рубля в час. Заточка коньков — 120 рублей за пару. Выход на лед со своими коньками останется бесплатным, — сообщили в МАУ «Стадион».

Как отметил директор «Стадиона» Юрий Евдокимов, эта цена — одна из самых низких в городе.

Большинство городских катков в Новосибирске зальют в начале декабря. Сейчас в городе уже также работает каток в Нарымском сквере.

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