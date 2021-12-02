Препарат от мигрени «релпакс» пропал из аптек Новосибирска

Из Новосибирских аптек пропал препарат «релпакс» — его принимают для лечения мигрени. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Из Новосибирских аптек пропал препарат «релпакс» — его принимают для лечения мигрени. По словам сибиряков, лекарство они не могут купить уже долгое время, а найти действительно хороший аналог бывает сложно. КП-Новосибирск связались с несколькими крупными сетями аптек нашего города, чтобы выяснить, как обстоят дела с лекарством на самом деле.

— Такого препарата как «релпакс» у нас в наличии действительно нет уже давно, — рассказали в одной из городских аптек.

В еще одной новосибирской аптечной сети сообщили, что поставка лекарства прекратилась.

— На данный момент этого препарата в наших аптеках нет в наличии по всему городу. К сожалению, мы не знаем причину прекращения поставки, — пояснили КП-Новосибирск в аптеке.

По данным сайта apteka.ru (портал по поиску и заказу лекарственных средств) в аптеках Новосибирска такого препарата сейчас нет.

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