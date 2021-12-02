Продавцы Центрального рынка в Новосибирске заявили, что их заставляют надевать новогодние колпаки.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Продавцы на Центрального рынка в Новосибирске пожаловались, что руководство принуждает их надевать новогодние наряды. Начальство уверено, это нужно для создания «новогоднего настроения». Однако такая идея, к сожалению, пришлась не всем по душе.
— Работать в маске и перчатках без того сложно, а теперь придется носить еще и праздничный колпак, — рассказали работники рынка КП-Новосибирск.
По словам сотрудников, в случае отказа им угрожают отобрать торговое место или выписать штраф.
Однако руководство рынка рассказало КП-Новосибирск, что никаких угроз на самом деле нет.
— Насколько мы знаем, никто никого не заставляет ничего надевать, — прокомментировала ситуацию КП-Новосибирск администрация рынка.
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