Продавцы Центрального рынка в Новосибирске заявили, что их заставляют надевать новогодние колпаки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продавцы на Центрального рынка в Новосибирске пожаловались, что руководство принуждает их надевать новогодние наряды. Начальство уверено, это нужно для создания «новогоднего настроения». Однако такая идея, к сожалению, пришлась не всем по душе.

— Работать в маске и перчатках без того сложно, а теперь придется носить еще и праздничный колпак, — рассказали работники рынка КП-Новосибирск.

По словам сотрудников, в случае отказа им угрожают отобрать торговое место или выписать штраф.

Однако руководство рынка рассказало КП-Новосибирск, что никаких угроз на самом деле нет.

— Насколько мы знаем, никто никого не заставляет ничего надевать, — прокомментировала ситуацию КП-Новосибирск администрация рынка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber