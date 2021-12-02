18 школ в Новосибирске оказались переполненными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в Новосибирске есть 18 общеобразовательных школ, в которых превышено число учеников. Об этом КП-Новосибирск сообщили в мэрии.

— В 2021-2022 учебном году в две смены работают 168 муниципальных общеобразовательных организаций. В остальных школах образовательная деятельность ведется в одну смену, — уточнили в мэрии КП-Новосибирск.

По данным администрации, школы переполнены на левом берегу города. Речь о школах № 182 в Затулинском жилмассиве, № 217 в Южно-Чемском жилмассиве, № 215 в Чистой Слободе, № 86 и № 48 в Западном микрорайоне, а также № 92 и № 45 в Троллейном жилмассиве. На правом берегу Новосибирска с превышением учащихся также работают школы: на улице Гоголя №82, Свечникова № 207, Тюленина № 211, в Первомайском районе школы №213 и №140, а в Заельцовском районе школа №120. Также пять школ располагаются в Октябрьском районе: № 155, № 199, № 76, № 19 и № 216.

— Все дети школьного возраста, проживающие на территории города Новосибирска, обеспечены местами в муниципальных общеобразовательных организациях, — рассказали в Департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос корреспондента КП-Новосибирск.

Помимо этого, власти сообщили, что в 2021 году в Новосибирске ведется строительство четырех общеобразовательных организаций: МАОУ СОШ № 219 в Калининском районе, МАОУ СОШ № 220 в Октябрьском районе, МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» в Советском районе и МБОУ СОШ № 54 в Центральном округе.

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