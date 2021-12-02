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Общество2 декабря 2021 7:54

Анатолий Локоть объяснил гололед на новосибирских тротуарах дефицитом спецтехники

По словам градоначальника, власти учитывают замечания горожан
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Анатолий Локоть объяснил гололед на новосибирских тротуарах дефицитом спецтехники.

Анатолий Локоть объяснил гололед на новосибирских тротуарах дефицитом спецтехники.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска жалуются на плохую уборку снега в городе, а также на гололед на тротуарах и проезжих частях. Ситуацию прокомментировал мэр города Анатолий Локоть. Он объяснил ее дефицитом спецтехники. Об этом градоначальник заявил на пресс-конференции в четверг, 2 декабря.

— Действительно у нас есть места, прежде всего на пешеходных дорожках, тротуарах. Мы ни раз говорили, почему это происходит. Это в первую очередь связано с дефицитом соответствующей снегоуборочной спецтехники. Объемы уборки велики, город большой, что вручную убрать снег в сегодняшних условиях практически невозможно. Поэтому нужна техника специализированная. Мы в этом году начали решать эту проблему. Мы закупили 23 единицы техники. В основном это малоформатная техника, как раз для уборки тротуаров с малым радиусом разворота. Есть даже техника, которую производят в Новосибирске, — сказал на пресс-конференции мэр.

Новая техника, по словам Анатолия локтя, находится в стадии оформления. Он добавил, что в ближайшие дни она выйдет на улице, где покажет эффективность своей работы.

Мэр также уточнил, что власти учитывают все замечания горожан, которые касаются плохой уборки снега в Новосибирске.

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