Пенсионерка спасла кота, который неделю провел в капкане под Новосибирском

Врачи спасли коту лапку. Фото: предоставлено благотворительным фондом "Варежка"

Пенсионерка спасла кота, который умирал с капканом на морозе. Инцидент случился в деревне Умрево под Новосибирском.

— Годовалый кот угодил в капкан для крыс и вырвал его с веревкой. Четыре дня о нем писали в местных соцсетях, называли «геройским котом», потому что в -15 градусов бегал с капканом на задней лапе. Поймать его не могли, только к концу недели местная пенсионерка смогла забрать кота к себе, — рассказала КП-Новосибирск соучредитель благотворительного фонда «Варежка» Галина Трощенкова.

Кота назвали Усиком. Дочка-волонтер помогла пенсионерке отправить животное в ветклинику.

— За это время лапка начала отмирать: пережатое кровообращение, мороз, инфекция. Пришлось удалить несколько пальчиков, но лапку спасти удалось. И по уже недоброй традиции, помимо капкана в лапу еще и стреляли — пулю нашли на рентгеновском снимке и достали на операции, — сообщила Галина Трощенкова.

Усика прооперировали, кот находится в стабильном состоянии. Волонтеры БФ «Варежка» попросили помощи подписчиков, чтобы завершить курс антибиотиков и планировать пристройство животного.

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