Новосибирские спасатели помогли хищной птице с поврежденным крылом. Фото: стоп-кадр.

Новосибирские спасатели пришли на помощь птице, плавающей на карьере у Юго-Западного жилмассива. Пернатую заметили очевидцы. Они позвонили в службу МАСС и рассказали, что птица долгое время не может выбраться из воды из-за поврежденного крыла.

— 1 декабря спасатели прибыли по указанному адресу. С помощью надувной лодки два спасателя в термокостюмах спустились в воду и попытались поймать птицу, которая постоянно ныряла и пыталась уплыть от людей. В какой-то момент птица выбралась на лед, после чего спасателям удалось приблизиться к ней и поймать, — рассказали в службе спасения МАСС.

Оказалось, что пернатая — водоплавающая хищная птица Чомга. У нее было повреждено правое крылышко. Спасатели позвонили в зоопарк — там согласились принять птицу. Чомгу передали сотрудникам зоопарка.

В МАСС напомнили, в случае, если вы стали очевидцем ЧП, или сами попали в беду, звоните по номерам — 112, 231-06-49.

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