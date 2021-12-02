Новосибирские спасатели помогли хищной птице с поврежденным крылом. Фото: стоп-кадр.
Новосибирские спасатели пришли на помощь птице, плавающей на карьере у Юго-Западного жилмассива. Пернатую заметили очевидцы. Они позвонили в службу МАСС и рассказали, что птица долгое время не может выбраться из воды из-за поврежденного крыла.
— 1 декабря спасатели прибыли по указанному адресу. С помощью надувной лодки два спасателя в термокостюмах спустились в воду и попытались поймать птицу, которая постоянно ныряла и пыталась уплыть от людей. В какой-то момент птица выбралась на лед, после чего спасателям удалось приблизиться к ней и поймать, — рассказали в службе спасения МАСС.
Оказалось, что пернатая — водоплавающая хищная птица Чомга. У нее было повреждено правое крылышко. Спасатели позвонили в зоопарк — там согласились принять птицу. Чомгу передали сотрудникам зоопарка.
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