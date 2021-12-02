В Новосибирске в институт гидродинамики ищут охранников для склада взрывчатки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ищут охранников для склада взрывчатых веществ и близлежащей к нему территории. Поиск сотрудников объявил Новосибирский Институт гидродинамики имени академика Лаврентьева СО РАН. Данные об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Из документов, появившихся на портале, следует, что территория склада обнесена забором, высота которого 2 метра. Площадь территории составляет 90 на 30 метров.

Охранникам, которые будут работать на складе, нужно будет контролировать происходящее на территории при помощи видеонаблюдения. Известно также, что склад оборудован пультовой сигнализацией.

Сотрудники, охраняющие склад, должны будут в постоянном режиме быть на КПП. Работать им придется в бронежилетах. Кроме того, охранникам нужно будет не допускать на складе сжигания отходов и газосварочные работы в случае, если согласие на них не предоставит главный инженер института. Также известно, что пускать на склад можно будет не больше трех человек одновременно.

Стартовая стоимость контракта — 2,9 миллиона рублей. Заявки на участие принимают до 8 декабря. Осуществлять охрану взрывчатки, согласно контракту, нужно будет с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022.

Победителя аукциона определят 13 декабря 2021 года.

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