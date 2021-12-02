Два крупных новосибирских жилмассива остались без горячей воды и отопления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Два новосибирских жилмассива — Затулинский и Северо-Чемской лишились отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщили в управляющей компании Кировского района.
По данным УК, отопления и горячей воды в жилмассивах не будет до полудня 2-го декабря. Отключения связаны с ремонтом на теплотрассе.
Ситуация прокомментировали и в СГК:
— На время проведения работ снижены параметры отопления и горячего водоснабжения на жилмассивах Затулинский, Чемской, Расточка, Бугринская роща с 14 часов 1 декабря до 13 часов 2 декабря.
В компании добавили, что специалисты приложат все усилия, чтобы скорейшим образом восстановить подачу тепла и горячей воды в дома новосибирцев.
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