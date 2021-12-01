Андрей Травников прокомментировал плохую уборку снега в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 1 декабря, губернатор Андрей Травников раскритиковал некачественную уборку снега в Новосибирске. Он согласился с тем, что в других городах ее проводят лучше. Об этом глава региона заявил во время прямой линии.

— Мне удалось посмотреть на уборку снега в других муниципалитетах. Есть еще к чему стремится. И некоторые системные проблемы содержания города есть. Вопрос не только в финансировании, а в организации работ. Необходимо привлечение дополнительных сил и ресурсов в периоды повышенной нагрузки, — сказал Андрей Травников.

Глава региона отметил, что территория региона масштабная. Также для области характеры сложные погодные условия. Он подчеркнул, что лично контролирует вопрос уборки снега.

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