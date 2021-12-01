Под Новосибирском задержали медсестру за продажу поддельных сертификатов о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском полицейские задержали медсестру, которая продавала фальшивые сертификаты о вакцинации от ковида. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— В полицию поступила информация, что медсестра «Обской центральной городской больницы» за денежное вознаграждение в период с октября по ноябрь 2021 года продавала фиктивные сертификаты о вакцинации без фактического введения вакцины, — уточнил КП-Новосибирск источник.

На допросе медработник заявила, что действовала через посредника. Он в свою очередь получал от желающих купить фальшивые сертификаты деньги, часть из которых передавал медсестре.

По факту случившегося в полиции возбудили уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», добавил КП-Новосибирск источник.

Сейчас полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые установят дополнительные факты преступной деятельности.

Как пишут СМИ, продажей фальшивых сертификатов в этой же больнице занималась еще одна медсестра.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали позже прокомментировать информацию об этом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber