Примерно 300 новосибирцев ежегодно узнают о положительном статусе ВИЧ в тест-мобилях. Фото: Олег Укладов

Каждый год в тест-мобилях, расположенных в Новосибирске, проводят примерно 3-3,5 тысяч исследований на ВИЧ. При этом каждый 10-й сибиряк узнает, что он ВИЧ-положительный. Такие данные на пресс-конференции озвучил руководитель новосибирской общественной организации «Гуманитарный проект» Денис Камалдинов.

— В год мы набрали темпы порядка 3-3,5 тысяч тестов. Эффективность работы составляет порядка 10 %. То есть порядка 300 человек. Это много, для понимания оценки. Общие темпы прироста новых случаев снижаются, — уточнил Денис Камалдинов.

Снижение случаев связано и с тем, что люди с положительным ВИЧ принимают антиретровирусную терапию. Такие пациенты, по словам Камалдинова, достигают неопределяемой вирусной нагрузки и не могут передавать ВИЧ.

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