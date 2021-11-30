В Новосибирске 14-летнюю девочку нашли мертвой в ее квартире

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 14-летняя школьница покончила с собой. Трагедия произошла днем в воскресенье, 28 ноября. Девочку в ее комнате нашел мертвой отец.

— Девочка жила вместе с отцом и матерью, на учете семья не состояла. Девочка училась в восьмом классе и занималась в спортивной секции, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Компьютер девочки, как и ее мобильник изъяли для проведения технической экспертизы. Сейчас в обстоятельствах произошедшего будут разбираться следователи. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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