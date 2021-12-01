Погода в Новосибирске на 1 декабря 2021 года: как начнется первый зимний день

В Новосибирске будет солнечно. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Погода в Новосибирске на 1 декабря 2021 года порадует горожан: снега сегодня не обещают, небо будет чистое. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

— В ночь на субботу температура составит -14…-16, а днем — -7…-9. Будет переменная облачность, без осадков, местами гололедица на дорогах, слабый ветер со скоростью до 4-9 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области ночью столбик термометра покажет около -11…-16 градусов, днем будет до -5…-10.

«Яндекс.Погода» прогнозирует ясный день с температурой около -8…-13 градусов.

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