В Новосибирске школьница упала в шахту лифта в заброшенном здании

Школьницу доставили в больницу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске 16-летняя девочка упала в шахту лифта с высоты 7-го этажа, когда гуляла по заброшенному дому в Калининском районе. ЧП случилось вечером в понедельник, 29 ноября. Пострадавшую школьницу доставили в больницу.

— Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. По ее результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили КП-Новосибирск в областном Следственном комитете.

У десятиклассницы диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом бедра и носа.

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