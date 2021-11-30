В Новосибирске клиника Мешалкина ввела QR-коды для своих пациентов

Теперь вход в клинику будет по QR-кодам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Новосибирская клиника имени Е.Н. Мешалкина ввела систему QR-кодов для своих пациентов. Теперь каждый потенциальный больной должен предоставлять на входе сертификат о вакцинации. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе клиники.
— При входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит Вас предоставить QR-код, подтверждающий факт вакцинации против Covid-19 или перенесенного заболевания; при наличии медицинских противопоказаний — медицинский документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к прививке, — рассказали в клинике Мешалкина.
Стоит отметить, что клиника Е.Н. Мешалкина не входит в перечень учреждений, где необходим был ввод QR-кодов для пациентов.
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