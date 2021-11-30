В Новосибирске аферисты оформили фирму на деревенскую женщину. Фото: УФССП по НСО.

В Чулымском районе Новосибирской области судебные приставы получили информацию о директоре фирме, задолжавшем по кредитным платежам. По указанному адресу выехали сотрудники УФССП. Там их встретила не руководитель компании, а простая деревенская женщина. Она пояснила, что никакого отношения к фирме и задолженности не имеет.

— В объяснении сибирячка указала, что в 2019 году предоставила свои персональные данные незнакомцу на железнодорожном вокзале. Он подошел к ней на станции в Новосибирске и предложил подработать. Женщина согласилась и отдала незнакомцу свой паспорт для регистрации каких-то документов. Спустя несколько минут ей вернули документ и 20 тысяч рублей. Однако затем на ее почтовый адрес стали приходить письма, что на нее зарегистрировали ООО, — говорится в сообщении пресс-службы судебных приставов.

В ведомстве напомнили, что ни при каких обстоятельствах нельзя передавать свои персональные данные.

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