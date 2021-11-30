В Новосибирске на Восточном обходе работает 50 единиц техники и около 100 рабочих

На объекте работает около 50 единиц техники. Фото: ФКУ «Сибуправодор»

Восточный обход продолжают строить в Новосибирске даже в зимний период. Работы проходят в соответствии с графиком. Сейчас на объекте трудятся около 100 рабочих и примерно 50 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Сибуправодор».

— На участках общей протяженностью около 2,5 км уже уложен нижний слой дорожной одежды. Уже к концу декабря этот показатель достигнет 3 километров. Продолжается разработка выемки и устройство водопропускных труб, — говорится на сайте компании.

Кроме того, рабочие приступили к установке строительного городка и монтажу первого из двух цементобетонных заводов. Благодаря тому, что работы проводятся и зимой, это позволит без трудностей приступить к дорожному покрытию летом.

Первый из четырех этапов строительства Восточного обхода должен быть завершен в 2024 году. Дорога станет связующим звеном с федеральной трассой «Чуйский тракт».

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