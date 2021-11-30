Правительство Новосибирской области поддержит инфраструктуру молодежной политики

На отросли молодежной политики будет выделено около 100 миллионов Фото: Мария ЛЕНЦ

Власти Новосибирской области поддержат отрасли молодежной политики дополнительными деньгами. За текущий год на 1,4 миллионов рублей увеличено общее финансирование программы. Об этом сообщили 29 ноября на заседании Правительства региона.

— Запланированы работы по ремонту и реконструкции имущественного комплекса культурного пространства «Юность» в рамках проекта «Академгородок 2.0». Цель проекта — сформировать условия для поддержки и реализации наиболее актуальных и перспективных творческих инициатив молодежи региона, — заявил заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов.

Известно, на проект в 2021-2023 годах выделят около 100 миллионов рублей

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