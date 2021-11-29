Жена сибиряка, избившего врача скорой помощи из-за бахил дала показания в суде

В Новосибирской области продолжается суд над мужчиной, избившим врача скорой помощи. Фото: Кадр из видео

В Новосибирской области продолжается суд над мужчиной, избившим врача скорой помощи. Напомним, история произошла в декабре прошлого года: медики приехали на вызов к ребенку в квартиру на улице Петухова. Однако пройти врачам в квартиру не дал отец ребенка: он требовал у реанимационной бригады надеть бахилы. Медики отказались и сибиряк не стал пускать их в квартиру. Однако потом догнал на лестничной клетке и попытался убедить уже кулаками. На очередном судебном заседании показания дала жена новосибирца.

— В судебном заседании свидетель пояснила, что после звонка диспетчеру скорой помощи до приезда врачей они с супругом оказывали помощь ребенку, после чего он уснул. Агапкин вежливо попросил прибывших медиков надеть приготовленные заранее бахилы, так как опасался в условиях пандемии, что врачи могут быть переносчиками опасной инфекции, но ему пояснили, что «с «коронавирусниками» мы не работаем, поэтому бахилы не наденем», — сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Мужчину судят по статье 115 УК РФ Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Ему может грозить наказание вплоть до двух лет колонии. Сам обвиняемый пока что свою вину не признает. Следующее заседание назначено на 22 декабря этого года.

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Медик говорит, что получил сотрясение мозга. Но при этом хозяин квартиры тоже написал заявление на приехавшего к нему реаниматолога (подробнее).

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