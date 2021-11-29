Новосибирск закупил 23 новых снегоуборочных машины

Новосибирск закупил 23 машины для уборки снега. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирск закупил 23 машины для уборки снега. Первая партия спецтехники — 16 машин — уже прибыла в город. Остальные машины Новосибирск получит до конца декабря. Они будут чистить проезжую часть и тротуары.

— Машины будут применяться для уборки дорожно-транспортной инфраструктуры и, что особенно важно, для тротуаров. Сейчас спецтехнику готовят к работе, оформляют документацию. Также мы рассматриваем возможность закупки спецтехники на следующий год, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Восемь из 16 прибывших единиц техники — комбинированные уборочные машины. Они специально оборудованы под реагент «Бионорд»: скорость разбрасывания, дозирование смеси регулируется из кабины водителя. С помощью такой техники снег можно чистить даже в труднодоступных местах. Еще четыре машины из партии — универсальны. Они имеют сменное оборудование и могут использоваться как погрузчики. А еще, в числе прибывших машин есть и экспериментальная техника, которую произвели в самом Новосибирске. Она работает на бензине и заменяет ручной труд.

Напомним, по данным на 26 ноября, в Новосибирске с начала зимнего сезона с магистралей и улиц города 144 700,4 кубометра снега. Снег в городе убирают в две смены: дневную и ночную. Мэрия регулярно публикует график уборки снега с городских улиц и просит автовладельцев не парковать на указанных в списке участках свои машины.

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