В Новосибирске умер Дмитрий Воробьев — основатель сети стоматологических клиник «Блеск»

В Новосибирске скончался Дмитрий Воробьев — основатель сети стоматологических клиник «Блеск». Фото: соцсети

В Новосибирске скончался Дмитрий Воробьев — основатель сети стоматологических клиник «Блеск». Об этом стало известно 29 ноября. Мужчине было 57 лет.

Дмитрий Воробьев закончил новосибирский медуниверситет по специальности «Стоматология» в 1986 году. Уже спустя несколько лет после выпуска он открыл на тот момент первое в городе хозрасчетное отделение, которое стало началом для будущей сети клиник.

Прощание с Дмитрием Воробьевым пройдет 1 декабря с полудня до часу дня в траурном зале похоронного дома «Ангел» на ул. Ереванская, 18.

Редакция КП-Новосибирск выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Воробьева.

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