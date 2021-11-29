В Заельцовском районе Новосибирске 83-летняя женщина погибла в пожаре

В Новосибирске в пожаре погибла пенсионерка.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске в пожаре погибла пенсионерка. Трагедия случилась в Заельцовском районе города в ночь на 29 ноября.
— Когда пожарные прибыли на место, горела кровля двухэтажного дома на четырех хозяев на площади 150 квадратных метров, и произошло обрушение строительных конструкций. 50 минут ушло на локализацию пламени, еще около 40 минут — на ликвидацию открытого горения на площади 400 квадратных метров, — сообщили в областном МЧС.
Когда спасатели уже занимались разбором завалов дома, нашли тело погибшей 83-летней женщины.
Причину пожара установят позже дознаватели МЧС.
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