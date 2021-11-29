Новым руководителем ТУАД Новосибирской области назначен Владимир Воспанчук

На должность нового начальника ТУАД Новосибирской области был назначен Владимир Воспанчук. Фото: портал ЖКХ города Бердска

На должность нового начальника ТУАД Новосибирской области был назначен Владимир Воспанчук. Об этом стало известно 29 ноября.

Как пояснили КП-Новосибирск в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в понедельник он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Владимир Воспанчук родился 17 сентября 1977 года. Он окончил НГТУ и прошел Президентскую программу подготовки руководителей народного хозяйства. До назначения на новую должность был руководителем Комбината бытовых услуг в Бердске.

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