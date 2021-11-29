В Новосибирске дети ели чипсы в магазине: за это их чуть не обвинили в воровстве

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Видеосъёмка не только фиксирует факт совершаемого правонарушения, но и выступает неоспоримым доказательством в процессе дознания, следствия или суда, что помогает наказать виновного и возместить материальные потери.

26.11.2021 г. в 14:00 камеры видеонаблюдения зафиксировали, как стойку шлагбаума с домофоном на въезде в поселок Лесной Авиации сбил автомобиль Тойота Ленд Крузер Прадо белого цвета с госномером 154 региона. Владельцу авто теперь предстоит возместить причиненный поломкой ущерб имуществу.

27.11.2021 г. в 13:40 охранник ГВАРДИИ, дежуривший в супермаркете Кировского района, по камерам видеонаблюдения увидел, как ребенок примерно десяти лет положил в карманы куртки две банки энергетического напитка стоимостью 50 рублей каждая. Когда он прошел мимо кассы и не заплатил за них, то был задержан. Вызванные на место происшествия родители оплатили стоимость похищенного сыном товара и, ввиду отсутствия материального ущерба, попросили не сообщать о краже в полицию.

В этот же день в 15:55 видеозапись, ведущаяся в другом супермаркете г. Новосибирск, помогла уберечь компанию детей от необоснованного обвинения. Охранник магазина, увидев, как мальчишки в торговом зале поедают чипсы и запивают их чаем «Липтон», предположил, что продукты они взяли с полок, а иными словами – украли. Отсутствие у детей чеков на эти товары, казалось бы, подтверждало его подозрение. Ребятишки же отрицали воровство и рассказали, что в магазин зашли уже с чипсами и чаем, приобретенными в другом месте. Просмотр записей с камер наблюдения подтвердил, что дети не обманули охранника.

28.11.2021 г. в 19:02 система видеонаблюдения, установленная в торговом зале одного из магазинов в Ленинском районе, запечатлела хулиганское поведение пьяного посетителя. На кадрах съемки отчетливо видно, как мужчина надкусывает и затем разбрасывает мандарины, машет руками и роняет товары с полок. Охранниками он был задержан и передан в полицию. Своим поведением хулиган успел причинить магазину ущерб в общей сумме 129 рублей. А сделанная в магазине видеосъемка будет являться подтверждением его хулиганских выходок.