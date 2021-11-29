Стали известны сроки зимних каникул у школьников Новосибирской области

Названы даты начала и окончания зимних каникул у школьников в Новосибирске. Фото: Олег УКЛАДОВ

Названы даты начала и окончания зимних каникул у школьников в Новосибирске. Уходить отдыхать дети будут по плану, а вот дата выхода на учебу может измениться в связи с эпидемиологической обстановкой.

— Уходить на каникулы у нас школьники будут как обычно: в период с 28 по 30 декабря. Точную дату школы могут определять сами в соответствии с учебным планом, — пояснил КП-Новосибирск министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По словам министра, выходить на учебу школьники должны 10 января. Если эпидемиологическая обстановка в регионе не ухудшится, дата изменена не будет.

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