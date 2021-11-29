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Общество29 ноября 2021 11:22

Правительство Новосибирской области направило дополнительные средства на поддержку инфраструктуры молодежной политики

В 2021 году общее финансирование программы увеличено на сумму более 1,4 миллиона рублей
Галина СИМОНОВА
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Правительство региона направило дополнительные средства на поддержку инфраструктуры молодежной политики

Правительство региона направило дополнительные средства на поддержку инфраструктуры молодежной политики

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Правительстве Новосибирской области рассмотрели изменения в госпрограмму по развитию молодежной политики региона.

Представляя изменения в программу «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», замминистра образования региона Юрий Савостьянов подчеркнул, что в 2021 году общее финансирование программы увеличено на сумму более 1,4 миллиона рублей.

— Запланированы работы по ремонту и реконструкции имущественного комплекса культурного пространства «Юность» ГБУЗ НСО «Агентство поддержки молодежных инициатив» как вклад в создание социальной инфраструктуры в рамках проекта «Академгородок 2.0» Напомню, основная цель проекта — сформировать условия для поддержки и реализации наиболее актуальных и перспективных творческих инициатив молодежи региона. На эти цели в 2021-2023 годах будет направлено около 100 миллионов рублей, — отметил замминистра.

Изменения в государственную программу «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» были одобрены Правительством региона.

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