Андрей Травников: Новосибирская область планирует развивать культурное сотрудничество с Сирией

Выставка сибирских художников в Сирии, сирийские культурные и исторические ценности — в Новосибирске. Фото: Правительство Новосибирской области

Выставка сибирских художников в Сирии, сирийские культурные и исторические ценности — в Новосибирске. Губернатор Андрей Травников и Министр культуры Сирийской арабской республики Люббана Мушаввах обсудили перспективы культурного сотрудничества. Глава региона возглавил делегацию Новосибирской области, которая работает в Сирии.

Губернатор поблагодарил Министра за помощь в организации культурной миссии и отметил, что Новосибирская область богата традициями оперного, балетного, драматического, изобразительного искусства, существуют серьезные перспективы для развития сотрудничества в сфере культуры по разным направлениям. Так Сибирский русский народный хор приехал в Дамаск на гастроли уже во второй раз. Новосибирский коллектив горячо принимают в столице Сирии, универсальный язык народной песни и танца позволяет преодолевать языковой барьер, укрепляет дружеские, партнерские отношения между странами и регионами.

Андрей Травников предложил подключить к культурному сотрудничеству и музеи. Например, продемонстрировать новосибирцам сирийские культурные и исторические ценности, а в Сирии организовать выставку сибирских художников. Кроме того, глава Новосибирской области рассказал о сибирских археологах, чей профессионализм мог бы пригодиться при раскопках на богатой историей сирийской земле.

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