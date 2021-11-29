В регионе продлена программа комплексной реабилитации инвалидов

Соответствующие изменения в программу приняты на заседании Правительства региона 29 ноября.

Помощь людям с ограниченными возможностями здоровья в регионе будет оказываться дольше и эффективнее. Продлен срок и увеличено финансирование региональной программы «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2020-2023 годы».

Соответствующие изменения в программу приняты на заседании Правительства региона 29 ноября — его провел первый зампред Правительства области Владимир Знатков. Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева представила проект изменений в программу.

— Региональная программ направлена на совершенствование работы системы комплексной реабилитации инвалидов, — отметила Елена Бахарева. — В числе изменений — продление срока реализации программы до 2024 года и увеличение финансирования из федерального бюджета. Кроме того, уточняются объемы финансирования по реализуемым мероприятиям на 2022 год.

Основными мероприятиями программы являются приобретение реабилитационного и абилитационного оборудования для оснащения организаций, оказывающих такие услуги, проведение обучения специалистов, осуществляющих мероприятия по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, создание, эксплуатация и развитие единой информационной системы по контролю услуг по реабилитации и абилитации инвалидов.

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