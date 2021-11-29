Аналитики рассказали, где в Новосибирской области можно заработать свыше 100 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты портала hh.ru назвали вакансии в Новосибирской области, которые предполагают зарплату свыше 100 тысяч рублей. Для этих целей они проанализировали более 28 тысяч предложений о работе, которые были опубликованы в ноябре 2021 года.

— Известно, в ноябре в Новосибирской области было разместили трех тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей и более. 26% из них — это работа для специалистов из сферы «информационные технологии, интернет, телеком», на втором месте по количеству таких вакансий — специалисты продаж (25%), на третьем -строители (20%), — говорится в сообщении пресс-службы hh.ru.

Помимо ИТ-сферы, высокие зарплаты предлагают менеджерам по продажам. Так, до 700 тысяч рублей готовы платить региональному коммерческому директору по продажам с опытом управления продажами FMCG. Кроме того, впечатляющую зарплату обещают директору по развитию медицинского центра — 500 тысяч рублей. А еще этот работник получит премию в миллион рублей за открытый лечебно-диагностический центр.

Много заработать могут не только топ-менеджеры. Так, зарплаты выше рынка обещают квалифицированным сотрудникам. Например, менеджер по работе с клиентами — ему обещают 300 тысяч рублей ежемесячно.

Много получат и сотрудники, готовые работать вахтовым методом. Например, такой повар получит от 240 тысяч рублей на руки, а машинист АГП заработает от 120 тысяч рублей.

Также, по информации экспертов, в Новосибирской области опубликовали несколько вакансий для младшего медперсонала, которые предлагают работу за рубежом. К примеру, младшая медсестра заработает до 350 тысяч в немецкой клинике. Такая работа предоставляет возможность переезда для всей семьи, а также получение постоянного вида на жительство спустя год пребывания в стране, а в дальнейшем и получения немецкого гражданства.

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