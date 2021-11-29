В Советском районе Новосибирска неизвестные проткнули колеса пяти автомобилям. Фото: стоп-кадр.
В Советском районе Новосибирска неизвестные испортили колеса у пяти машин. Все автомобили были припаркованы у дома № 8 на улице Шлюзовой. Информация об инциденте, который случился в субботу, 27 ноября, появился в группе «У нас на Шлюзе».
Местные жители предположили, произошло это из-за проблеем с парковкой у дома. Вероятно, так кто-то попытался решить трудности с парковочными местами, считают новосибирцы.
Известно, владельцы машин обратились в полицию по факту порчи имущества.
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