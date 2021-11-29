Первые зимние дни в Новосибирске будут теплыми

Первые зимние дни будут теплыми Фото: Евгения ГУСЕВА

Начало декабря порадует новосибирцев теплой для зимы погодой. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

Так, в последний день осени, 30 ноября, в Новосибирске ночью температура воздуха составит -11...-13 градусов, днем -6...-8 градусов. Также будет переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица.

В среду, 1 декабря, ожидается погода без каких-либо осадков. Ночью температура воздуха составит -12...-14 градусов. Днем -6...-8 градусов. Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду.

В четверг, 2 декабря, температура воздуха повысится до -1 градуса днем. Ночью будет -8...-10 градусов. Также, по прогнозам синоптиков, никаких осадков не ожидается. Ветер будет дуть южный 3-8 метров в секунду, местами до 13 метров в секунду.

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