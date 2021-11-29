В Новосибирске на площади Ленина завершили монтаж елки. Фото: "АСТ-54".

В понедельник, 29 ноября, на площади Ленина в Новосибирске завершили монтаж елки. Информация об этом появилась в соцсети.

— Главную новогоднюю елку на Ленина уже смонтировали, — написала подписчица паблика «АСТ-54».

Девушка также показала, как выглядит изнутри новогодняя красавица.

— Вау! Я внутри городской, главной елки! — говорит на видео сибирячка.

На кадрах, которые опубликовала девушка, видно, как ель сияет тысячами огоньков, а еще на ней красуются множество ярких праздничных игрушек.

Ранее в департаменте культуры, спорта и молодежной политики сообщали, что монтаж новогодней ели на площади Ленина должны закончить к 1 декабря.

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