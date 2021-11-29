Новосибирские полицейские поймали серийных квартирных воров

Сумма нанесенного ущерба будет выясняться. Фото: МВД 54

В Новосибирске полиция поймала двух квартирных воров, которые совершении серийные кражи с домов на первых этажах. Задержанные 11 месяцев занимались кражей драгоценных вещей, еды пока хозяева отсутствовали в квартирах. За это время в полицию поступало десятки одинаковых заявлений с разных районов города.

— Сотрудники полиции установили автомобиль, на котором продвигались воры. 13 ноября был задержан один из подозреваемых 50-летний житель Дзержинского района. Позже был установлен еще один подозреваемый 44-летнего жителя Ленинского района. Оба злоумышленники задержаны, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Во время обысков полицейскими были обнаружены несколько десятков коллекционных монет, сотни единиц золотых изделий, норковые шубы, электроинструменты, парфюмерию и электронику. Оказалось, что кражами они начали заниматься с 2019 года. Сейчас известно о 25 эпизодах преступной деятельности, сумма ущерба еще уточняется.

Возбуждено уголовное дело в отношении двух серийных воров, их отправили в СИЗО. Расследование продолжается.

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