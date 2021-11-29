Новосибирский фотограф заснял Новокузнецк с высоты птичьего полета

Драматический театр в новокузнецке. Фото: Слава Степанов

Новосибирский фотограф Слава Степанов сфотографировал Новокузнецк с высоты птичьего полета. Он побывал там и запечатлел заснеженный город. Показываем некоторые из получившихся фотографий.

Портрет Владимира Высоцкого на одном из домов в Новокузнецке. Фото: Слава Степанов. Инстаграм: @stepanovslava

— В архитектуре города целые улицы построены в стиле сталинского ампира, некоторые сталинки соединены с хрущевками. Здесь есть дом-гайка, дом-шайба, дома-дуги и дом-клюшка, первый в Сибири небоскреб, настоящая крепость и улицы, которые пересекают сами себя, — написал фотограф в своем Инстаграм.

Новокузнецк отличается от других городов Кузбасса своим стилем в архитектуре. Фото: Слава Степанов. Инстаграм: @stepanovslava.

Новокузнецк является южной столицей Кузбасса и основан в 1618 году. Фото: Слава Степанов. Инстаграм: @stepanovslava.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber