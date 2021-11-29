Еще 13 человек умерли из-за коронавируса в Новосибирской области

393 человека заболели коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

29 ноября оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что за последний день умерли еще 13 пациентов инфекционных госпиталей.

— Это были мужчины в возрасте 58, 72 и 73 лет и женщины в возрасте 61, 76, 67, 73, 64, 72, 65 и 85 лет и две женщины в возрасте 89 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 3 780 человек, — сообщили в областном оперштабе.

Сегодня зарегистрировано 393 заболевших человека. Всего в Новосибирской области с начала пандемии зарегистрировано 82 355 случаев коронавируса, в том числе у 8 632 детей.

С выздоровлением уже выписаны в сумме 57 238 пациентов, за сутки выздоровели 60 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 4 183 человека, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации находятся 339 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 47 пациентов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.