Краевед рассказал, на месте каких домов в Новосибирске раньше были кладбища

Многие территории города ранее служили кладбищами Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новосибирский краевед, сотрудник музея Константин Голодяев, рассказал, где в Новосибирске дома построены на месте бывших захоронений. По его словам, многие жилые объекты в городе возвели на них. Например, парки «Центральный» и «Березовская роща» — места бывших кладбищ.

— На месте одного из захоронений сегодня находится дом по улице Владимира Заровного, 32. Также на костях возведены Станиславский жилмассив и высотка на проспекте Дзержинского, 1/1. Еще один дом, который располагается на месте бывшего кладбища — это 12-этажка на улице Фрунзе, 55, — рассказывает краевед.

Известно, что на месте сегодняшнего парка «Березовая роща» когда-то тоже было место захоронений, но лишь его часть. Так, например, на северной его части сегодня находятся производственные корпуса, троллейбусное депо и новостройки. А в южной части расположены площадь Олега Антонова, строительно-монтажный колледж и высотка на проспекте Дзержинского.

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