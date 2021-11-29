Под Новосибирском задержали мужчину со свертком синтетического наркотика. Фото: УТ МВД СФО.
На станции Барабинск транспортные полицейские задержали 28-летнего сибиряка со свертком синтетического наркотика. Он приобрел его через тайник-закладку. Об этом рассказали в УТ МВД по СФО.
— Экспертиза установила, изъятое вещество — метадон. Масса его составила 0,822 грамма. На сибиряка завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». Злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, — говорится в сообщении ведомства.
Примечательно, этот же сибиряк уже попадал в п оле зрения транспортной полиции. В марте 2021 года он вместе с товарищем снял аккумуляторы с комбайнов. Сообщники попытались вывезти их на детских санках, которые не выдержали груза. Сейчас это дело рассматривает Куйбышевский районный суд.
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