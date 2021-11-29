В Новосибирской области осудят сотрудника полиции по делу о смертельной халатности

Полицейскому грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области будут судить полицейского, который проигнорировал заявление об избиении от мужчины. Пострадавший, не дождавшись вмешательства страж порядка, убил обидчика, устроив самосуд. Инцидент произошел в 2020 году в Сузунском районе.

— Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится уголовно-процессуальная проверка. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.

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