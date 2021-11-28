Вице-мэр Новосибирска заявила об отсутствии жалоб на неприличную форму катка у оперного

Жалоб на каток не поступало. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Вице-мэр Новосибирска Новосибирска заявила об отсутствии жалоб на неприличную форму катка у оперного. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».

— Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нем покататься. Не было ни одного обращения официального, — рассказала Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Напомним, что по всему городу зальют 50 катков. Во многих скверах уже начались подготовительные работы.

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