Вице-мэр Новосибирска заявила об отсутствии жалоб на неприличную форму катка у оперного

Жалоб на каток не поступало.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Вице-мэр Новосибирска Новосибирска заявила об отсутствии жалоб на неприличную форму катка у оперного. Об этом она сообщила радиостанции «Говорит Москва».
— Жители не жалуются на прекрасный каток в Театральном сквере! В том году были безумные очереди, чтобы на нем покататься. Не было ни одного обращения официального, — рассказала Анна Терешкова, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Напомним, что по всему городу зальют 50 катков. Во многих скверах уже начались подготовительные работы.
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