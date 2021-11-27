Под Новосибирском пропал невысокий 40-летний мужчина с густой черной бородой

Фото с пропавшим было сделано 12 лет назад. Сейчас мужчина носит густую черную бороду. Фото: "ЛизаАлерт НСО".

В поселке Шадрино Искитимского района Новосибирской области пропал 40-летний Вдовин Вячеслав Юрьевич. О местонахождении сибиряка неизвестно с 21 ноября.

— В данном случае мы имеем классическую пропажу человека. В день пропажи в два часа дня вышел из дома и больше туда не вернулся. Должен был пойти к соседу — не пошел. Все это находится в пешей, шаговой доступности. Человек просто вышел из дома и не вернулся, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирской области» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего мужчины — рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Особая примета — сибиряк носит густую черную бороду.

В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, черное трико с белыми лампасами, черные сапоги и светло-бежевую шапку.

Волонтеры уточнили, фото, на котором изображен пропавший, 12-летней давности.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Вячеслав или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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