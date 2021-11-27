В Новосибирске пьяная компания напала на работников аварийной службы. Фото: "АСТ-54".

В субботу, 27 ноября, на улице Северной в Новосибирске пьяная компания напала на сотрудников аварийной службы. Информация об этом появилась в соцсетях.

— Аварийная служба делала свою работу. Подошли 3-е пьяных, из них 2-е только были в неадекватном состоянии, а третий все время пытался их разнять и кричал: «Пойдемте домой!». Начали цепляться к работникам аварийной службы словами, потом пошли кулаки в ход. Очень было обидно, когда ударили по лицу рабочего, причем немолодого возраста, — рассказала свидетель потасовки в группе «Инцидент Новосибирск».

По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию сообщений о конфликте не поступало. По факту появившейся в соцсетях информации проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.