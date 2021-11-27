В Новосибирске пьяная компания напала на работников аварийной службы. Фото: "АСТ-54".
В субботу, 27 ноября, на улице Северной в Новосибирске пьяная компания напала на сотрудников аварийной службы. Информация об этом появилась в соцсетях.
— Аварийная служба делала свою работу. Подошли 3-е пьяных, из них 2-е только были в неадекватном состоянии, а третий все время пытался их разнять и кричал: «Пойдемте домой!». Начали цепляться к работникам аварийной службы словами, потом пошли кулаки в ход. Очень было обидно, когда ударили по лицу рабочего, причем немолодого возраста, — рассказала свидетель потасовки в группе «Инцидент Новосибирск».
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в полицию сообщений о конфликте не поступало. По факту появившейся в соцсетях информации проводится проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.
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