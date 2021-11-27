В Новосибирске вопреки желанию мэра установят 25 жестяных остановок за 2 миллиона рублей.
Фото: Олег Укладов
Городской центр организации дорожного движения объявил аукцион на 25 остановок за 2 123 766 рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Исходя из конкурсной документации, каркас остановок сделают из профильной трубы, а крышу и стены — из профнастила. Также предусмотрены табличка с названием остановки, декоративное окошко и урна.
Покрытие по заказу должно быть антивандальным, а цвет — любой из тех, что прописаны в требованиях к внешнему облику нестационарных объектов Новосибирска, то есть в любом случае серый. Срок поставки товара — по 30 декабря 2021 года.
На совещании 11 ноября мэр Новосибирска сообщил, что хочет прекратить устанавливать подобные остановки.
— Сегодня я дал распоряжение прекратить устанавливать вот эти жестяные «коробочки», которые мы за относительно щадящую цену устанавливали за счет бюджета. Все, что дешево, выглядит плохо, — объяснил свое решение Анатолий Локоть.
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