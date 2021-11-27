Мэрия Новосибирска дала добро на строительство двух гостиниц возле пляжа Наутилус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия по вопросам земельных отношений и застройки мэрии Новосибирска изменила договор аренды и одобрила строительство сразу двух гостиниц на 4,7 гектаров в районе городского пляжа. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

— Изначально, в 2006 году, эта территория была отдана под парк, потом там появились стоянки и спортивные объекты, а в 2021 году в генплане перевели часть участков из зеленой зоны в общественно-деловую, где разрешено строить гостиницы до 9 этажей, — сообщил общественник Михаил Рязанцев в соцсети «Вконтакте».

Стоит отметить, что в 2019 году мэрия выявила нецелевое использование земли арендатором и потребовала устранить нарушение до конца года. Вопрос о застройке несколько раз откладывали, но в этот раз комиссия решила удовлетворить заявки сразу по двум участкам. Теперь вместо раскидистых деревьев на берегу вырастут гостиницы до 9 этажей.

Депутат Александр Савельев уточнил, что городской бюджет не позволяет благоустраивать территорию так, как хотелось бы. Для более плодотворного сотрудничества он предложил добавить заявителю «некоторую коммерческую составляющую».

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