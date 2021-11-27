Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеСпецпроектыНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-9°
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество27 ноября 2021 4:23

Мэрия Новосибирска дала добро на строительство двух гостиниц возле пляжа Наутилус

Депутаты считают, что у города есть шанс получить благоустроенное место за счет коммерческих объектов
София Березовская
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мэрия Новосибирска дала добро на строительство двух гостиниц возле пляжа Наутилус

Мэрия Новосибирска дала добро на строительство двух гостиниц возле пляжа Наутилус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комиссия по вопросам земельных отношений и застройки мэрии Новосибирска изменила договор аренды и одобрила строительство сразу двух гостиниц на 4,7 гектаров в районе городского пляжа. Об этом стало известно в пятницу, 26 ноября.

— Изначально, в 2006 году, эта территория была отдана под парк, потом там появились стоянки и спортивные объекты, а в 2021 году в генплане перевели часть участков из зеленой зоны в общественно-деловую, где разрешено строить гостиницы до 9 этажей, — сообщил общественник Михаил Рязанцев в соцсети «Вконтакте».

Стоит отметить, что в 2019 году мэрия выявила нецелевое использование земли арендатором и потребовала устранить нарушение до конца года. Вопрос о застройке несколько раз откладывали, но в этот раз комиссия решила удовлетворить заявки сразу по двум участкам. Теперь вместо раскидистых деревьев на берегу вырастут гостиницы до 9 этажей.

Депутат Александр Савельев уточнил, что городской бюджет не позволяет благоустраивать территорию так, как хотелось бы. Для более плодотворного сотрудничества он предложил добавить заявителю «некоторую коммерческую составляющую».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.